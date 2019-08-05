В День города орловские музеи пускают гостей бесплатно
Время работы продлено до 21.00 часа
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские музей сегодня ждут гостей, причем пускать всех желающих они будут бесплатно и до 21.00. Такую просветительскую акцию устроили в честь Дня города.
Посмотреть экспозиции и «окультуриться» сегодня можно в следующих музеях:
Военно-исторический, улица Нормандии-Неман, 1.
Музей Ивана Тургенева, улица Тургенева, 11.
Музей писателей-орловцев, улица Тургенева, 13.
Музей Ивана Бунина, Георгиевский переулок, 1.
Дом-музей Грановского, улица 7 Ноября, 24.
Орловский музей изобразительных искусств, улица Октябрьская, 29.
Куда еще сегодня сходить и что посмотреть читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU