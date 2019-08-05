В День города орловские музеи пускают гостей бесплатно

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-05T10:09:42+03:00

Время работы продлено до 21.00 часа

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Орловские музей сегодня ждут гостей, причем пускать всех желающих они будут бесплатно и до 21.00. Такую просветительскую акцию устроили в честь Дня города.

Посмотреть экспозиции и «окультуриться» сегодня можно в следующих музеях:

Военно-исторический, улица Нормандии-Неман, 1.

Музей Ивана Тургенева, улица Тургенева, 11.

Музей писателей-орловцев, улица Тургенева, 13.

Музей Ивана Бунина, Георгиевский переулок, 1.

Дом-музей Грановского, улица 7 Ноября, 24.

Орловский музей изобразительных искусств, улица Октябрьская, 29.

Куда еще сегодня сходить и что посмотреть читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU