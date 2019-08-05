На трассе под Орлом «Ока» сбила велосипедиста
На орловской трассе «Ока» сбила велосипедиста. Водителя двухколесного транспорта с места аварии увезли в больницу.
ДТП случилось накануне, 4 августа. Около четырех часов вечера 64-летний водитель на малолитражке отечественного производства ехал по прилегающей дороге со стороны деревни Быстрая в направлении трассы М-2 «Крым».
- В районе 392 км произошел наезд на велосипедиста 31-летнего велосипедиста, который следовал со стороны Орла в направлении Курска, - обрисовали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге мужчину с травмами госпитализировали в отделение хирургии органов грудной клетки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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