На трассе под Орлом «Ока» сбила велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-05T09:56:54+03:00

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На орловской трассе «Ока» сбила велосипедиста. Водителя двухколесного транспорта с места аварии увезли в больницу.

ДТП случилось накануне, 4 августа. Около четырех часов вечера 64-летний водитель на малолитражке отечественного производства ехал по прилегающей дороге со стороны деревни Быстрая в направлении трассы М-2 «Крым».

- В районе 392 км произошел наезд на велосипедиста 31-летнего велосипедиста, который следовал со стороны Орла в направлении Курска, - обрисовали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге мужчину с травмами госпитализировали в отделение хирургии органов грудной клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU