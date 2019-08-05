Геннадий Зюганов посетил Орловщину

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-05T09:46:57+03:00

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Орловскую область посетил Геннадий Зюганов. На свою малую родину политик приехал, по традиции, в преддверии Дня города.

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

Руководитель фракции КПРФ вместе с главой региона Андреем Клычковым возложил цветы к памятнику Ленину, а затем принял участие в рабочей встрече, на которой речь шла о социально-экономическом развитии области.

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

- Затем на стадионе Ленина были подведены итоги турнира по парковому волейболу на Кубок Почетного гражданина г. Орла Геннадия Зюганова, а также турнира на Кубок Губернатора Орловской области по пляжному волейболу. Геннадий Зюганов поблагодарил орловцев за то, что они продолжают свои лучшие спортивные традиции, а также отметил, что с его стороны будет сделано все возможное для того, чтобы родная область уверенно развивалась, - поделились с «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU