Орел празднует 453-й день рождения

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-05T09:37:31+03:00

Сегодня в городе пройдет череда интересных событий

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Сегодня, 5 августа, Орел отмечает 453-й день рождения. В честь этой даты, а также 76-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков в облцентре пройдет череда интересных событий. Куда сходить и как отметить День города?

С 9.00 и до 14.00 на бульваре Победы развернется интерактивная площадка. Программу под названием «Город – птица, город - богатырь» представит краеведческий музей.

В 10.00 утра по сложившейся традиции в сквере танкистов пройдет церемония подъема дубликата Красного флага, торжественный митинг.

В это же время у Горпарка начнет работу ярмарка, на которой умельцы представят свои работы.

В 12.00 в Детском парке у сухого фонтана начнется праздничная программа для детей. А в 14.00 на улице Ленина (у библиотеки Крылова) взрослых и детей ждут на литературно-краеведческой мозаике.

В 15.00 в филармонии начнется концерт, а в 16.40 Губернаторский хор «Лик» выступит под открытым небом – у здания филармонии.

В 17.00 начнется гала-концерт «Салют тебе, Орел!» на площади Ленина.

В 18.00 на площадке перед ГПКиО стартует фестиваль единоборств.

В это же время концерт пройдет в Северном районе города. Его жители соберутся в 18.00 у КДЦ «Металлург».

В 20.40 на главной площади города праздничная программа продолжится выступлением группы «Братья Гримм».

В 22.00 в небо над городом взмоет фейерверк. В 22.15 концертную программу продолжит группа «Разные».

Кроме того, сегодня все государственные музеи ждут гостей - они будут работать бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU