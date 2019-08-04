На день города в Орле будет холодно и дождливо

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-04T11:44:46+03:00

По прогнозам синоптиков, потепление начнется во второй половине грядущей недели

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В День города Орла, 5 августа, небесная канцелярия теплом и солнцем не порадует. По прогнозам синоптиков понедельник выдастся пасмурным и холодным для августа.

Как сообщает Росгидрометцентр, в праздничный день будет всего +16 градусов, а ночь ожидается и вовсе с осенней температурой в +6. Облачность переменная, небольшой дождь. Ветер западный 5 м/с, давление 737 мм рт.ст.

Во вторник 6 августа чуть теплее. Ночью термометры покажут +9 градусов, днем столбики доберутся до отметок в +21. Вновь ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер сохранит направление и скорость, давление 742 мм рт.ст.

В среду, 7 числа, тенденция на потепление продолжится. В темное время суток +11, в светлое +23. Небо то затянуто тучами, то ясное, вновь небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3 м/с, давление прежнее.

В четверг 8 августа погода будет больше похожа на летнюю. Температура воздуха ночью +13, днем +26 градусов. Переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 2 м/с. Давление составит 740 мм рт.ст.

В пятницу, 9 числа, лето войдет в свои права. Воздух прогреется до +26 днем, ночью не остынет менее чем до +16. Небо то ясное, то облачное, небольшой дождь. Давление 739 мм рт.ст., ветер южный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU