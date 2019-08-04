Детским лагерям Орловщины устроили проверку
В Орловской области специалисты Роспотребнадзора устроили проверку детским лагерям. Вторая смена подошла к концу и по ее итогам выявлена череда различных нарушений.
Как сообщили в региональном ведомстве, проверялась еда, которой кормят детей. Из 539 отобранных проб не соответствовала гигиеническим нормативам 1 проба пищевых продуктов по показателям идентификации и 2 пробы готовых блюд по микробиологическим показателям.
В каких-то местах отдыха найдены нарушения содержания помещений, несоблюдение требований к обработке посуды и инвентаря, нарушение условий хранения продуктов питания.
- Основное количество выявленных нарушений устранено в ходе проведения проверок, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU