Детским лагерям Орловщины устроили проверку

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-04T11:27:21+03:00

Без нарушений не обошлось

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В Орловской области специалисты Роспотребнадзора устроили проверку детским лагерям. Вторая смена подошла к концу и по ее итогам выявлена череда различных нарушений.

Как сообщили в региональном ведомстве, проверялась еда, которой кормят детей. Из 539 отобранных проб не соответствовала гигиеническим нормативам 1 проба пищевых продуктов по показателям идентификации и 2 пробы готовых блюд по микробиологическим показателям.

В каких-то местах отдыха найдены нарушения содержания помещений, несоблюдение требований к обработке посуды и инвентаря, нарушение условий хранения продуктов питания.

- Основное количество выявленных нарушений устранено в ходе проведения проверок, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU