Пресечь теракт: в Орле силовики провели учения на «Водоканале»

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-04T11:20:15+03:00

По легенде, террористы угрожали отравить питьевую воду и захватили заложников

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В Орле масштабные антитеррористические учения состоялись на «Водоканале». По легенде, террористы захватили стратегически важный объект и выдвинули ряд требований, угрожая отравить питьевую воду.

Фото предоставлено Оперативным штабом Орловской области

В сценарий вошло и освобождения заложников, захваченных террористами. Переговоры не увенчались успехом и силовикам пришлось проводить контртеррористическую операцию. Внимание уделили тому, чтобы минимизировать последствия теракта и чрезвычайно ситуации.

Фото предоставлено Оперативным штабом Орловской области

Как сообщили «Комсомолке» в Аппарате Оперативного штаба Орловской области, в учениях приняло участие больше полутысячи человек. Это сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, УФСИН, компетентные представители власти, воинских частей, Роспотребнадзора, аварийно-спасательных служб. Также привлекалось 40 единиц техники.

Начальник регионального УФСБ отметил недостатки при учениях и поставил конкретные задачи по совершенствованию подобных операций.

ИСТОЧНИК KP.RU