2019-08-03T11:03:48+03:00
Общество

Под Орлом открыли памятник Советскому Солдату-Освободителю

Военный монумент появился в селе Плещеево
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
Изменить размер текста:

В Орловской области накануне 76-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков появилось еще одно место, призванное увековечить память о событиях 41-го-45-го годов прошлого века. В селе Плещеево Орловской района открылся памятник Советскому Солдату-Освободителю.

Скульптором памятника выступил Денис Стритович.

- Была проведена большая работа по актуализации фамилий павших воинов, нанесенных на мемориальные плиты. В результате этого были вписаны имена более 100 бойцов, захороненных в братской могиле, память о которых до сегодняшнего дня не была увековечена, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Монумент изготовлен Российским военно-историческим обществом. В день открытия состоялось и перезахоронение трех солдат, погибших в ВОВ, останки которых были найдены поисковиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24