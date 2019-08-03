Под Орлом открыли памятник Советскому Солдату-Освободителю
В Орловской области накануне 76-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков появилось еще одно место, призванное увековечить память о событиях 41-го-45-го годов прошлого века. В селе Плещеево Орловской района открылся памятник Советскому Солдату-Освободителю.
Скульптором памятника выступил Денис Стритович.
- Была проведена большая работа по актуализации фамилий павших воинов, нанесенных на мемориальные плиты. В результате этого были вписаны имена более 100 бойцов, захороненных в братской могиле, память о которых до сегодняшнего дня не была увековечена, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Монумент изготовлен Российским военно-историческим обществом. В день открытия состоялось и перезахоронение трех солдат, погибших в ВОВ, останки которых были найдены поисковиками.
ИСТОЧНИК KP.RU