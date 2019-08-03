Сбыт мефедрона пресекли полицейские в Орле

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-03T10:45:49+03:00

Дилеру может грозить до двадцати лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

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В Орле полицейские пресекли сбыт партии синтетического наркотика. 32-летнего дилера задержали с товаром, по закону, ему грозит тюрьма.

Метилэфедрон нашли при самом мужчине и в его квартире. Как сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, при самом дилере было 20 готовых к реализации свертков или 10 с половиной граммов. В квартире при обыске оперативники нашли еще 100 граммов мефедрона, что считается крупным размером. Здесь же были весы и упаковка для наркотика.

- Следственным управлением регионального УМВД в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ведется следствие, - сообщили в ведомстве.

По этой статье УК дилеру может грозить до двадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU