Орловские КВН-щики поборолись за «Голосящий КиВиН»

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-03T10:15:07+03:00

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Орловские КВН-щики поборолись за один из главных призов летних игр высшей лиги Клуба веселых и находчивых - «Голосящий КиВиН». Команда «Такая история» встретилась с соперниками в Калининградской области, в «Янтарь Холле» города Светлогорска.

Орловская команда прибыла в Светлогорск еще 9 июля, ее выступления ждала редактура, пришлось многое поменять и даже предложить запасную программу – в середине месяца редакторы решили отсетить несколько команд, в их число вошла и «Такая история». Но удалось договориться с редакторами, связать в одно выступления запасную программу и остаться в числе претендентов в борьбе за кавээновских «птичек».

- Мы были счастливы, что нас оставили, но при этом осознавали весь груз ответственности, понимали, что завтра в зале будут сидеть судьи. Выступать нужно совсем иначе с еще большей отдачей, - цитирует слова участников команды официальный сайт Орловского госуниверситета.

К сожалению, взять один из семи «КиВиНов» ребятам не удалось.

Сейчас «Такая история» готовится побороться за Кубок Губернатора Орловской области. Игра состоится 1 сентября, участниками ее станут команды из Высшей лиги КВН.

ДОСЬЕ "КП"

Команда Орлвоского госуниверситета им. Тургенева впервые выступила в Высшей лиге КВН в сезоне-2019. Путь в игре был непростой: добор в сезон, а после и добор в полуфинал. Но в итоге орловская команда сыграет в полуфинале вышки-2019. Для орловских команд это первый случай.

ИСТОЧНИК KP.RU