2019-08-02T20:45:31+03:00
Общество

«Расплескалась синева»: голубые береты отметили День ВДВ в Орле

Орловские десантники показали мастер-класс в соревнованиях по армреслингу, перетягиванию каната и волейболу [фото]
Наталья Меркулова
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Голубые береты отметили День ВДВ в ОрлеГолубые береты отметили День ВДВ в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 2 августа, воздушно-десантные войска отметили 89-ю годовщину основания. Праздничные мероприятия стартовали утром около памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе, где ветераны и военнослужащие возложили цветы и почтили память друзей и сослуживцев, воевавших в горячих точках.

Продолжился праздник на площади Ленина. Воспитанники клуба «Десантник» продемонстрировали силу и командный дух, а затем уступили место военнослужащим элитных войск.

Десантники показали мастер-класс молодежи Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Десантники показали мастер-класс молодежиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Десантники сразились в соревнованиях по силовым и тактическим видам спорта и показали молодежи настоящий мастер-класс. Пришли поддержать их «боевые» подруги, жены и малыши.

Показательное выступление воспитанников клуба "Десантник" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Показательное выступление воспитанников клуба "Десантник"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Воинское братство в этот день получило много поздравлений, в том числе и от губернатора области.

- Поздравляю вас с праздником элиты и гордости нашей Армии – Днем Воздушно-десантных войск! Мы вновь и вновь восхищаемся беспримерным мужеством наших десантников, их боевым духом, верностью воинскому долгу и умением выполнить поставленную задачу в любых условиях, - обратился к ним Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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