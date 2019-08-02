2019-08-02T20:08:17+03:00
Общество

В Орле пройдет косплей-фестиваль «Герои аниме»

Сэйлор Мун и Пикачу устроят дефиле на главной улице города
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет косплей-фестиваль «Герои аниме». Сэйлор Мун и Пикачу устроят дефиле на главной улице города и расскажут орловцам о моде на косплей и японской анимационной культуре. Перевоплотиться в известного аниме-героя смогут и сами зрители.

- Участники Орловского мультифандомного косплей-фестиваля «Hokori Tori» устроят дефиле и фотосессию со зрителями в невероятно красочных костюмах и гриме, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Для гостей праздника будет организована тематическая фотозона в стиле книги «Алиса в стране чудес» с гигантскими цветами и бесплатным аква-гримом.

Особую атмосферу праздника орловцам подарит танцевальная школа «Emotion» и визажист Анастасия Тиунова, которая с помощью боди-арта «оживит» кинозвезд. В роли мультипликационных персонажей выступят воспитанники модельной студии «LUXE».

Не обойдется мероприятие и без мастер-классов. Каждый желающий сможет научиться на фестивале искусству оригами, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах призов.

Завершится фестиваль показом детского аниме-фильма.

КОГДА? ГДЕ?

4 августа 14.00

Ул. Ленина (рядом с кинотеатром «Победа»)

ИСТОЧНИК KP.RU

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