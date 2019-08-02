2019-08-02T14:34:55+03:00
Происшествия

Безработный орловец обокрал дом пенсионера

Поймать вора помогла бдительная соседка
Ольга СУПОНЕВА
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Решается вопрос о возбуждении уголовного делаРешается вопрос о возбуждении уголовного делаФото: Архив "КП"
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В Орловской области безработный молодой человек обокрал дом пенсионера. Он разбил стекло, пробрался в чужое жилище и вынес технику. Бдительная соседка помогла полицейским поймать похитителя.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, жительница поселка Змиевка (именно здесь все произошло) услышала звук бьющегося стекла и набрала 02. Когда полицейские приехали на место, то увидели что в доме разбито окно – кто-то явно выносил из жилища вещи. Поймать вора удалось по горячим следам.

Как оказалось, 27-летний парень влез в дом и украл микроволновку с телевизором, пока 85-летнего хозяина не было: сам он живет в другом регионе. Ущерб составил примерно 25 тысяч рублей.

- В беседе с полицейскими подозреваемый признался в содеянном. В настоящее время похищенное имущество изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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