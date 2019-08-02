СЕГОДНЯ 13:26 2019-08-02T13:26:01+03:00

Гуманитарии, экономисты и технари смогут представить свои научные проекты уже этой осенью

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В Орле пройдет конкурс среди молодых ученых. Гуманитарии, экономисты и технари смогут представить свои научные проекты уже этой осенью.

Губернатор Андрей Клычков подписал указ о проведении двух конкурсов: на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых и на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам.

- Главная цель конкурсов - поддержка творческой деятельности молодых ученых и использование их научного потенциала для решения научно-технических и социально-экономических задач региона, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

К участию допускаются молодые ученые, преподаватели, аспиранты, учителя и методисты в возрасте до 35 лет.

Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых пройдет по четырем направлениям: естественные, гуманитарные, социально-экономические и технические науки.

Желающим представить свои научные разработки необходимо подать заявку и документы в Управление профессионального образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской области (ул. Полесская, 24) с 30 сентября по 4 октября 2019 года.

Победители конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу получат дипломы и премии 50 тысяч рублей. За лучшую работу по физико-математическим дисциплинам – 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU