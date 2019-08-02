2019-08-02T15:15:49+03:00
Общество

Россельхознадзор нашел на складе в Орле мясную продукцию с истекшим сроком годности

Почти 60 килограмм мясных деликатесов отправилось на утилизацию
Наталья Меркулова
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Торговый дом оштрафовали на 50 тысяч рублейТорговый дом оштрафовали на 50 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Орле на складе организации, занимающейся поставкой мясной продукции, нашли пельмени и курочку с истекшим сроком годности. Почти 60 килограмм мясных деликатесов отправилось на утилизацию после проверки Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В июне ведомство организовало внеплановую проверку Торгового Дома «Мир Колбас» и выявило ряд нарушений по хранению мясных полуфабрикатов. Пельмени, куриные лапы, окорочка, фарш оказались без маркировок с указанием даты выработки, сроков и условий хранения, а также с истекшим сроком годности.

- Недоброкачественная продукция весом 56 кг утилизирована. Торговый Дом привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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