2019-08-02T12:33:32+03:00
Звезды

«Дом и дым»: В Орловском музее Тургенева открылась выставка фотографий Леонида Андреева

Уникальные цветные снимки писателя поражают эффектом «3-D»
Наталья Меркулова
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Андреев - один из самых профессиональных фотографов своего времениАндреев - один из самых профессиональных фотографов своего времениФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 1 августа, в музее Тургенева открылась выставка фотографий Леонида Андреева. Уникальные цветные дореволюционные снимки писателя поражают своей реалистичностью и эффектом «3-D».

Андреев был профессиональным фотографом. Он один из первых до революции начал снимать в цвете. Именно благодаря ему до нас дошли цветные фотопортреты Ильи Репина, Алексея Толстого, Корнея Чуковского и других знаменитостей. Но в России об этом знают далеко не все, зато в далекой Англии – многие!

Дело в том, что самая большая коллекция автохромов Андреева хранится в Англии – около 400 снимков. В Орле, в музее писателя, хранится вторая по численности коллекция – 56 подлинных фотографий.

На открывшейся выставке орловцы смогут увидеть уникальные фотографии, сделанные Андреевым на своей даче в Финляндии. Здесь и скандинавские пейзажи, и портреты друзей и родных.

-За каждым снимком - своя история. Андреев не выпускал людей, которые приезжали к нему в гости пока их не сфотографирует и не покажет свой любимый вид, - рассказала «КП» Альвина Молозева, старший научный сотрудник музея Тургенева.

Выставку можно посетить до 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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