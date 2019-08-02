2019-08-02T12:24:54+03:00
Происшествия

В орловской деревне двое молодых людей и дама подшофе стащили телят с фермы

Воришек поймали по горячим следам, а животным невредимыми вернули владельцу
Ольга СУПОНЕВА
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Животных вернули владельцу. Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской областиЖивотных вернули владельцу. Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
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В орловской деревне пьяная компания стащила телят с фермы, чтобы разжиться деньгами. Полицейским удалось поймать воришек, а животных невредимыми вернуть владельцу.

Все случилось в Корсаковском районе. 20-летний юноша, его 33-летний товарищ, а с ними дама 24-х лет распивали спиртное. В какой-то момент они решили, что неплохо бы разжиться деньгами. Сев в «Шестерку», принадлежащую самому молодому из компании, они отправились на ферму. Отогнули щеколду, вывели двоих телят и загрузили тех в багажник легковушки. Несчастных животных компания до продажи спрятала в безлюдном месте. Правда, довести задуманное до конца так и не удалось.

- В результате проведенных мероприятий полицейские установили граждан, подозреваемых в причастности к хищению телят. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Суда молодые люди будут дожидаться под подпиской о невыезде. Согласно УК, по указанной статье им может грозить до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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