СК: криминальная обстановка в Орловской области остается напряженной

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-02T12:12:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Криминальная обстановка в Орловской области остается напряженной. В регионе возросло число убийств и покушений на убийства.

Печальная статистика была озвучена на заседании коллегии в региональном управлении Следственного Комитета России, которая состоялась накануне, 1 августа. За первые полгода убийств и покушений на них было совершено 28, когда как в прошлом году за такой же период их было 17. Стало больше и фактов причинения тяжкого вреда здоровью, из-за которого потерпевшие погибли: число увеличилось с 3 до 5.

- В то же время, благодаря слаженной работе следователей и криминалистов следственного управления и оперативных служб, раскрываемость составила 100 %, - отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Также отмечается, что большинство убийств происходит на бытовой почве орловцами, которые злоупотребляют спиртным, а также ранее судимыми.

ИСТОЧНИК KP.RU