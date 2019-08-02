2019-08-02T11:41:21+03:00
Звезды

В Орле изменилось место проведения праздника «Созвездие любви»

Из-за непогоды он пройдет не под открытым небом, а в театре им. Тургенева
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле изменилось место проведения традиционного праздника «Созвездие любви». Из-за погодных условий он пройдет не под открытым небом.

- Городской праздник "Орел - созвездие любви", который должен был состояться в сквере Семьи сегодня, 2 августа, в 15.00, переноситься в Орловский государственный академический театр, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

На празднике встретятся три поколения: ветераны супружеской жизни, молодожены и их дети. Стать свидетелями торжества приглашаются все желающие. В шествии участие примут ветераны супружеской жизни и молодожены. Традиционно крепким парам вручат памятную медаль «За любовь и верность!». Новобрачных ожидают старорусские обряды. Свои подарки парам преподнесут и творческие коллективы, а также солисты Орловского городского центра культуры.

Полную афишу мероприятий, посвященных дню города, вы найдете здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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