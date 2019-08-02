В Орле изменилось место проведения праздника «Созвездие любви»
В Орле изменилось место проведения традиционного праздника «Созвездие любви». Из-за погодных условий он пройдет не под открытым небом.
- Городской праздник "Орел - созвездие любви", который должен был состояться в сквере Семьи сегодня, 2 августа, в 15.00, переноситься в Орловский государственный академический театр, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
На празднике встретятся три поколения: ветераны супружеской жизни, молодожены и их дети. Стать свидетелями торжества приглашаются все желающие. В шествии участие примут ветераны супружеской жизни и молодожены. Традиционно крепким парам вручат памятную медаль «За любовь и верность!». Новобрачных ожидают старорусские обряды. Свои подарки парам преподнесут и творческие коллективы, а также солисты Орловского городского центра культуры.
Полную афишу мероприятий, посвященных дню города, вы найдете здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU