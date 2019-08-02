Центр Орла станет «Музыкальным вернисажем»
Вечером 3 августа на улице Ленина будет много музыки и танцев
Фото: организаторы
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Жителей и гостей Орла пригласили на «Музыкальный вернисаж». Вечером субботы, 3 августа, в центре города развернется площадка на которой будет много музыки и танцев.
Концертная программа, посвященная 453-му дню рождения Орла, продлится три часа. Она включит в себя всем известные золотые хиты в джаз, lounge и инструментальной обработках. Для любителей двигаться под музыку пройдет мастер-класс по бальным танцам от Михаила Гавдиса.
Также организаторы подготовили для гостей викторину об Орле и области, победителей которой ждут призы.
КОГДА, ГДЕ?
3 августа, 19.00
Ул. Ленина (площадка у гостиницы «Салют»)
ИСТОЧНИК KP.RU