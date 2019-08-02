Главный орловский полицейский вернулся на свой пост

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-02T10:14:00+03:00

Начальник регуправления МВД проверял, как его подчиненные несут службу на Северном Кавказе

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Главный полицейский орловской области Юрий Савенков вернулся на свой пост. Начальник регионального УМВД прибыл из Северокавказского региона: проверял, как несут службу в Дагестане и Северной Осетии-Алании его подчиненные.

- На протяжении нескольких дней Юрий Савенков находился в служебной командировке. За это время он посетил места дислокации орловских полицейских в нескольких субъектах Северокавказского региона. Глава регионального ведомства провел инструктаж сотрудников, нацелив их на добросовестное несение службы и обращая особое внимание на соблюдение личной безопасности и повышение бдительности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как пояснили «КП» в ведомстве, в настоящее время на Северном Кавказе службу несет несколько десятков орловских полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU