2019-08-02T09:51:56+03:00
Происшествия

В орловском СК подтвердили информацию о заведенном на Дениса Блохина деле

Чиновника облправительства подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Ольга СУПОНЕВА
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Денис БлохинДенис БлохинФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В СК России по Орловской области подтвердили информацию о том, что чиновник аппарата областного Правительства стал фигурантом уголовного дела. Руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

О том, что высокому чиновнику грозит разбирательство в соответствии с законом, стало известно накануне. Тогда "Комсомолке" собственный источник знакомый со следствием сообщил, что расследуется уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ и связано оно с провальной реконструкцией стадиона Ленина - одного из юбилейных объектов, в которые вложили миллионные суммы во время подготовки к 450-летию Орла. Стоит отметить, что проходит Денис Блохин в деле как бывший директор КУ ОО "Орелгосзаказчик". Именно он возглавлял учреждения в пору юбилейных реконструкций. Покинул этот пост Блохин в октябре 2016-го.

- По версии следствия подозреваемый в июне 2015 года заключил государственный контракт с одной из подрядных организаций на выполнение работ по реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина. Несмотря на то, что работы, предусмотренные контрактом, подрядчиком выполнены не были, подозреваемым были подписаны документы о приемке выполненных работ, содержащие ложные сведения об их выполнении, и перечислена оплата в полном объеме, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Уголовное дело о халатности при ремонте юбилейного объекта было возбуждено еще в октябре минувшего года – по статье «Халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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