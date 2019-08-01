2019-08-01T17:18:23+03:00
Общество

Улицу Пушкина в Орле отремонтируют за 30 миллионов

Дорогу в порядок будет приводить орловский подрядчик
Ольга СУПОНЕВА
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Ремонт будет вестись в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"Ремонт будет вестись в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Улицу Пушкина в Орле отремонтирует местный подрядчик. На то, чтобы привести дорогу в порядок, контрактом предусмотрено 30 миллионов рублей.

Ремонтными работами займется ООО "Дорожное предприятие №1". Асфальт будут укладывать в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Участок, на котором появится новое покрытие, ограничивается улицей 1-й Курской и улицей Ляшко.

- В проектно-сметную документацию (ПСД) вошла не только проезжая часть, но и полоса отвода автомобильной дороги: тротуары, ограждения, остановки, озеленение, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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