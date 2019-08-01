Улицу Пушкина в Орле отремонтируют за 30 миллионов
Улицу Пушкина в Орле отремонтирует местный подрядчик. На то, чтобы привести дорогу в порядок, контрактом предусмотрено 30 миллионов рублей.
Ремонтными работами займется ООО "Дорожное предприятие №1". Асфальт будут укладывать в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Участок, на котором появится новое покрытие, ограничивается улицей 1-й Курской и улицей Ляшко.
- В проектно-сметную документацию (ПСД) вошла не только проезжая часть, но и полоса отвода автомобильной дороги: тротуары, ограждения, остановки, озеленение, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»