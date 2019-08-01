2019-08-01T15:15:31+03:00
Общество

Ждать ли орловцам тепла? В гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Первая половина месяца жителей региона летней жарой не побалует
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Прохладный в сравнении с многолетними значениями июль ушел, уступив место августу. Первый день последнего летнего месяца в Орловской области выдался холодным, побив антирекорды: в ночное время температура составила всего +9 градусов. Стоит ли ждать орловцам возвращения летней жары? О погоде в августе рассказали в Росгидрометцентре.

По словам Владимира Тищенко, заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России, первая половина месяца теплой точно не будет. Об этом он сообщил журналистам «Российской газеты».

По его словам в ЦФО, а также большинстве регионов Северо-Западного округа, а также на севере Южного температура будет холоднее обычного. Однако, по прогнозам синоптиков, столбики термометров достигнут средних значений во второй половине месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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