Директор орловского ТТП покидает свой пост с завтрашнего дня

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-01T14:26:03+03:00

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Директор орловского МУПа «Травмайно-троллейбусное предприятие» покидает свой пост с завтрашнего дня. Кресло руководителя бессменный с 2003 года директора предприятия освободит 2 августа по собственному желанию.

Как уже сообщала «КП» читателям, о прощании со своей должностью Коровин рассказал корреспондентам «Первого областного» телеканала. Заявление на увольнение он написал по собственному желанию, так как «устал воевать за правду» - цитировали тогда нынешнего директора наши коллеги.

Предприятие пережило и переживает трудности. Итоги последней аудиторской проверки КСП Орла показали, что убыток от работы предприятия к началу 2019 года составил больше 68 миллионов рублей. Александр Коровин в ответ на это заявил, что проверка была сфальсифицированной.

Не так давно появилась информация о грядущей забастовке водителей трамваев. В штате ТТП не хватает людей, горэлектротранспорт ходит с задержкой.

О том, кто возглавит предприятие, пока не сообщается. Следите за нашими новостями.

ИСТОЧНИК KP.RU