СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-01T12:56:00+03:00

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Житель орловской глубинки скончался после драки. 41-летний мужчина получил множественные травмы, но в больницу не пошел. А побои оказались смертельными.

Тело бедолаги было обнаружено в собственном доме в селе Фарафоново Мценского района. На нем были явные следы побоев: кровоподтеки, ссадины. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть была насильственной. Убийцу удалось поймать по горячим следам сотрудникам полиции.

Как оказалось, у погибшего произошел конфликт с 29-летним жителем Мценского района. Решить спор на словах не удалось, оппонент напал на мужчину с кулаками. Без оказания медицинской помощи шансов выжить у избитого не было. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - прокомментировали в региональном Управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU