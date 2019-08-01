Память будет жить: в Орле состоялся митинг, посвященный победе в Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-01T12:43:55+03:00

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В Орловской области стартовала череда событий, посвященных дню города и освобождению Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня, 1 августа, горожане, Ветераны, первые лица области и города собрались на митинге памяти в сквере Гуртьева.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Присутствующие поздравили Ветеранов, вспомнили истории своих семей в тяжелые военные годы.

Фото: пресс-служба администрации Орла

- На митинге присутствовал Абрам Израилевич Миркин, который 20 июля отметил свой 99-й день рождения. Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда в 1943 году и ее полном снятии в 1944 году. Потом вместе с боевыми друзьями преследовал отступающие финские войска до границы с Финляндией. Окончание войны застало его у крупного железнодорожного узла — станции Энсо. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и другими боевыми наградами, был дважды ранен, - поделились с «Комсомолкой» в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Для гостей выступили с номерами артисты ансамбля «Славица». Память павших воинов почтили минутой молчания, к памятнику генерал-майору Гуртьеву возложили цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU