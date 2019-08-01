Богатыри приглашают орловцев на праздник
Знаменская богатырская застава приглашает орловцев и гостей областной столицы на праздник. В преддверии дня города, 4 августа, здесь состоится большой праздник «Под знаменем Победы».
Начнутся празднества в 13.00 с молебна в строящемся храме-часовне.
В 13.40 собравшихся ждут показательные выступления богатырей, штурм крепости.
С 14. 20 свою работу начнут интерактивные площадки. Тут можно будет пострелять из лука, пометать топорцы и лопаты. Также будет работать новая площадка для маленьких гостей под названием «Богатырская дружина».
Еще в программе кулачные бои, шапочные бои, рубка шашкой.
Организаторы сообщают, что будет работать мини-зоопарк, в котором можно покормить животных, также желающие смогут покататься на лошади.
В беседке умельцы проведут мастер-класс по лепке из глины и обучат работе на гончарном круге.
В гости ожидаются Богатырские дружины Марий-Эл, Тулы, Москвы.
Вход свободный!
КОГДА, ГДЕ?
4 августа с 13.00
пгт. Знаменка, Знаменская богатырская застава
ИСТОЧНИК KP.RU
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