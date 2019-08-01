2019-08-01T09:48:11+03:00
Звезды

Богатыри приглашают орловцев на праздник

Знаменская застава ждет гостей 4 августа, вход свободный
Ольга СУПОНЕВА
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Богатыри ждут в гости!Богатыри ждут в гости!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Знаменская богатырская застава приглашает орловцев и гостей областной столицы на праздник. В преддверии дня города, 4 августа, здесь состоится большой праздник «Под знаменем Победы».

Начнутся празднества в 13.00 с молебна в строящемся храме-часовне.

В 13.40 собравшихся ждут показательные выступления богатырей, штурм крепости.

С 14. 20 свою работу начнут интерактивные площадки. Тут можно будет пострелять из лука, пометать топорцы и лопаты. Также будет работать новая площадка для маленьких гостей под названием «Богатырская дружина».

Еще в программе кулачные бои, шапочные бои, рубка шашкой.

Организаторы сообщают, что будет работать мини-зоопарк, в котором можно покормить животных, также желающие смогут покататься на лошади.

В беседке умельцы проведут мастер-класс по лепке из глины и обучат работе на гончарном круге.

В гости ожидаются Богатырские дружины Марий-Эл, Тулы, Москвы.

Вход свободный!

КОГДА, ГДЕ?

4 августа с 13.00

пгт. Знаменка, Знаменская богатырская застава

ИСТОЧНИК KP.RU

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