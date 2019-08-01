Ко Дню города в Орле приведут в порядок памятники

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-01T09:27:56+03:00

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В Орле ко Дню города в порядок приведут памятники и воинские захоронения. Работа стартовала накануне и, по заверению коммунальщиков, завершится к 5 августа.

В общей сложности в надлежащий вид приведут 22 памятных места. В их числе памятники, скульптуры и стелы, воинские братские могилы.

- На воинских захоронениях на Крестительском и Троицком кладбищах, в сквере Танкистов, на Братском кладбище жертв фашизма (ул. Красноармейская, 10), Братской могиле казненных фашистами мирных жителей и военнопленных (Медведевский лес) уборка мусора, покраска бордюров, обновление надписей на мемориальных плитах, подсадка цветов и покос травы уже завершены, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU