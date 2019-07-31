2019-07-31T17:12:28+03:00
Общество

В Орле зоомагазины продавали ветпрепараты без лицензии

Нарушителей обяжут выплатить административный штраф
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле зоомагазины продавали ветпрепараты без лицензииВ Орле зоомагазины продавали ветпрепараты без лицензииФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

В Орле зоомагазины продавали ветпрепараты без лицензии. Об этом стало известно специалистам Россельхознадзора в ходе проверок.

- Установлены хранение и розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения без специального разрешения на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, - пояснили «КП» в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

По решению Арбитражного суда владельца магазинов привлекли к административной ответственности. Индивидуальный предприниматель обязан будет выплатить штраф. Все лекарственные препараты для ветеринарного применения в количестве 46 единиц продукции конфискуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Турнир по боксу состоится в Орле 4 августа
В Орле запретили купаться в Оке и на Светлой жизни
У клиентов Сбербанка появились «персональные» банкоматы
На кассе в торговом центре Орла задержали мужчину в уголовном розыске
В центре Орла 3 августа ограничат парковку и движение транспорта
Двое 28-летних воришек обокрали дачные дома в Ливнах
Пострадавшим на производстве орловцам вручили ключи от новых автомобилей
В Орле четыре автобуса на время изменят свои маршруты
На день ВДВ в Орле запретят парковку
В Орловской области представлен итоговый список кандидатов в депутаты Госдумы
Названа сумма, в которую обойдется концерт «Братьев Грим» на день города Орла
В День города жители Орла смогут бесплатно побывать в музеях
После застолья орловчанка осталась без ноутбука
Маленьких орловцев ждет «Африканское сафари»
За ВДВ: 2 августа в Орле состоится праздник
В Орле СК начал проверку после выхода на федеральном канале сюжета об обманутых дольщиках
В Орловской области начальница почты воровала продукты питания и бытовые средства
«Мгновения памяти»: в Орле откроется фотовыставка Геннадия Богатова
Газель и иномарку протаранила отечественная легковушка в орловском послеке
В Орле в съемной квартире у мужчины нашли амфетамин