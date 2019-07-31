В Орле зоомагазины продавали ветпрепараты без лицензии
В Орле зоомагазины продавали ветпрепараты без лицензии. Об этом стало известно специалистам Россельхознадзора в ходе проверок.
- Установлены хранение и розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения без специального разрешения на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, - пояснили «КП» в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
По решению Арбитражного суда владельца магазинов привлекли к административной ответственности. Индивидуальный предприниматель обязан будет выплатить штраф. Все лекарственные препараты для ветеринарного применения в количестве 46 единиц продукции конфискуют.
ИСТОЧНИК KP.RU