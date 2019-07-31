2019-07-31T16:37:22+03:00
Спорт

Турнир по боксу состоится в Орле 4 августа

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из нескольких регионов России
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В честь освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков в городе 4 августа состоится турнир по боксу. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены, Мастера спорта России, из Орловской, Курской, Воронежской, Тверской, Брянской и Московской областей.

Турнир пройдет с 15 до 18 часов на центральной площади Ленина. Там же состоится торжественная церемония открытия соревнований.

- В числе почетных гостей ожидаются генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации Виктор Ермаков, депутат Госдумы РФ Николай Антошкин, Герой СССР, генерал-майор Солуянов, чемпион 22-х Олимпийских игр 1980-го года в Москве Владимир Поветкин, Герой РФ Константин Тимерман, а также исполнительный директор Дирекции Федерации бокса России в Центральном федеральном округе Александр Москалев, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

С другими мероприятиями ко Дню города Орла можно ознакомиться по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU

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