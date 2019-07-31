В Орле запретили купаться в Оке и на Светлой жизни
В Орле запретили купаться в Оке в районе Городского парка и на озере Светлая жизнь. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, вода там не соответствует требованиям санитарных правил и норм по микробиологическим показателям.
- Владельцам ответственным за эксплуатацию пляжей направлены предписания о запрете купания, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.
Также в управлении уточнили, что в список запрещенных для купания водоемов попал и пруд «Андриябуж» в Орловском районе, а также пруды в деревнях Разбегаевка и Ждимир Знаменского района. Вода в них не соответствовала требованиям гигиенических нормативов.
ИСТОЧНИК KP.RU