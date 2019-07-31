2019-07-31T16:29:46+03:00
Общество

В Орле запретили купаться в Оке и на Светлой жизни

Как сообщает Роспотребнадзор, вода не соответствует требованиям санитарных правил и норм по микробиологическим показателям
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле запретили купаться в Оке и на Светлой жизниВ Орле запретили купаться в Оке и на Светлой жизниФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле запретили купаться в Оке в районе Городского парка и на озере Светлая жизнь. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, вода там не соответствует требованиям санитарных правил и норм по микробиологическим показателям.

- Владельцам ответственным за эксплуатацию пляжей направлены предписания о запрете купания, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.

Также в управлении уточнили, что в список запрещенных для купания водоемов попал и пруд «Андриябуж» в Орловском районе, а также пруды в деревнях Разбегаевка и Ждимир Знаменского района. Вода в них не соответствовала требованиям гигиенических нормативов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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