СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-31T16:29:46+03:00

В Орле запретили купаться в Оке и на Светлой жизни Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Как сообщает Роспотребнадзор, вода не соответствует требованиям санитарных правил и норм по микробиологическим показателям

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В Орле запретили купаться в Оке в районе Городского парка и на озере Светлая жизнь. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, вода там не соответствует требованиям санитарных правил и норм по микробиологическим показателям.

- Владельцам ответственным за эксплуатацию пляжей направлены предписания о запрете купания, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.

Также в управлении уточнили, что в список запрещенных для купания водоемов попал и пруд «Андриябуж» в Орловском районе, а также пруды в деревнях Разбегаевка и Ждимир Знаменского района. Вода в них не соответствовала требованиям гигиенических нормативов.

ИСТОЧНИК KP.RU