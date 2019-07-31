СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-31T16:11:52+03:00

На кассе в торговом центре Орла задержали мужчину в уголовном розыске Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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На кассе в торговом центре Орла задержали мужчину в уголовном розыске. Тревожный сигнал из гипермаркета на улице Михайлицына поступил стражам порядка сегодняшней ночью, 31 июля.

Один из посетителей своим поведением вызвал подозрение у работников магазина. 29-летний мужчина долгое время находился в торговом зале. После он попытался пройти с неоплаченной корзиной продуктов, но был задержан. Похищенные товары у орловца забрали.

- Как выяснилось, мужчина неоднократно предпринимал аналогичные «походы» за продуктами. В настоящее время задержанный находится в региональном розыске, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Задержанного силовики передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU