2019-07-31T15:50:40+03:00
Общество

В центре Орла 3 августа ограничат парковку и движение транспорта

В этот день в городе проведут легкоатлетический пробег и открытую велосипедную гонку
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В центре Орла 3 августа ограничат парковку и движение транспортаВ центре Орла 3 августа ограничат парковку и движение транспортаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

В центре Орла 3 августа ограничат движение транспорта. В этот день в городе проведут легкоатлетический пробег и открытую велосипедную гонку-критериум. Оба мероприятия будут приурочены ко Дню города Орла.

Временные ограничения для водителей будут действовать с 11 утра до 14 часов. Будет запрещено движение по следующим маршрутам: площадь Ленина — улица Максима Горького — улица Красноармейская — улица Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина; а также площадь Ленина — улица Максима Горького — улица Пионерская — улица Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина; и площадь Ленина — улица Максима Горького — улица Гуртьева — улица Салтыкова-Щедрина.

Полностью закрытыми для транспорта будут улицы Максима Горького от Полесской до площади Ленина, Салтыкова-Щедрина от Полесской до улицы Ленина, Пионерская от Октябрьской до Салтыкова-Щедрина и Красноармейская от Октябрьской улицы до Салтыкова-Щедрина.

Также 3 августа с полуночи и до 14 часов парковаться нельзя будет на улицах Максима Горького от площади Ленина до Красноармейской и на Салтыкова-Щедрина от Пролетарской горы до Красноармейской улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На кассе в торговом центре Орла задержали мужчину в уголовном розыске
Двое 28-летних воришек обокрали дачные дома в Ливнах
Пострадавшим на производстве орловцам вручили ключи от новых автомобилей
В Орле четыре автобуса на время изменят свои маршруты
На день ВДВ в Орле запретят парковку
В Орловской области представлен итоговый список кандидатов в депутаты Госдумы
Названа сумма, в которую обойдется концерт «Братьев Грим» на день города Орла
В День города жители Орла смогут бесплатно побывать в музеях
После застолья орловчанка осталась без ноутбука
Маленьких орловцев ждет «Африканское сафари»
За ВДВ: 2 августа в Орле состоится праздник
В Орле СК начал проверку после выхода на федеральном канале сюжета об обманутых дольщиках
В Орловской области начальница почты воровала продукты питания и бытовые средства
«Мгновения памяти»: в Орле откроется фотовыставка Геннадия Богатова
Газель и иномарку протаранила отечественная легковушка в орловском послеке
В Орле в съемной квартире у мужчины нашли амфетамин