В центре Орла 3 августа ограничат парковку и движение транспорта

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-31T15:50:40+03:00

В этот день в городе проведут легкоатлетический пробег и открытую велосипедную гонку

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В центре Орла 3 августа ограничат движение транспорта. В этот день в городе проведут легкоатлетический пробег и открытую велосипедную гонку-критериум. Оба мероприятия будут приурочены ко Дню города Орла.

Временные ограничения для водителей будут действовать с 11 утра до 14 часов. Будет запрещено движение по следующим маршрутам: площадь Ленина — улица Максима Горького — улица Красноармейская — улица Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина; а также площадь Ленина — улица Максима Горького — улица Пионерская — улица Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина; и площадь Ленина — улица Максима Горького — улица Гуртьева — улица Салтыкова-Щедрина.

Полностью закрытыми для транспорта будут улицы Максима Горького от Полесской до площади Ленина, Салтыкова-Щедрина от Полесской до улицы Ленина, Пионерская от Октябрьской до Салтыкова-Щедрина и Красноармейская от Октябрьской улицы до Салтыкова-Щедрина.

Также 3 августа с полуночи и до 14 часов парковаться нельзя будет на улицах Максима Горького от площади Ленина до Красноармейской и на Салтыкова-Щедрина от Пролетарской горы до Красноармейской улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU