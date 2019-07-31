Двое 28-летних воришек обокрали дачные дома в Ливнах
Двое 28-летних воришек обокрали дачные дома в Ливнах. Как стало известно полицейским, похитителями оказались местные жители. Мужчины проникали в чужие владения, взламывая замки. Их добычей становились бытовые и электроприборы, а также металлоконструкции. Сумма ущерба, нанесенного владельцам дач, составила около 20 тысяч рублей.
- Мужчины признались в содеянном. Сейчас проверяется их причастность к аналогичным преступлениям на территории Ливенского района, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по. Орловской области.
По фактам краж в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Оба находятся под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU