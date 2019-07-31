СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-31T15:24:48+03:00

Они взламывали замки и выносили с собой бытовые и электроприборы

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Двое 28-летних воришек обокрали дачные дома в Ливнах. Как стало известно полицейским, похитителями оказались местные жители. Мужчины проникали в чужие владения, взламывая замки. Их добычей становились бытовые и электроприборы, а также металлоконструкции. Сумма ущерба, нанесенного владельцам дач, составила около 20 тысяч рублей.

- Мужчины признались в содеянном. Сейчас проверяется их причастность к аналогичным преступлениям на территории Ливенского района, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по. Орловской области.

По фактам краж в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Оба находятся под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU