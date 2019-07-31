2019-07-31T14:58:45+03:00
Общество

Пострадавшим на производстве орловцам вручили ключи от новых автомобилей

Обладателями «Лады Гранта» стали семеро жителей Орловской области
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото пресс-службы Орловского регионального отделения ФСС РФФото пресс-службы Орловского регионального отделения ФСС РФ
Изменить размер текста:

Пострадавшим на производстве орловцам вручили ключи от новых автомобилей. Обладателями «Лады Гранта» стали семеро жителей Орловской области.

Одним из таких счастливцев стал Вячеслав Клименко, который трудился на Севере. Комфортный автомобиль укомплектовали всем необходимым специально под его физические возможности.

- Автомобиль выглядит достойно, удобный, в нём имеется всё, что надо водителю. Будет мне хорошим помощником, особенно для поездок всей семьей на дачу и за город, - поделился владелец нового авто.

Фото пресс-службы Орловского регионального отделения ФСС РФ

Фото пресс-службы Орловского регионального отделения ФСС РФ

Машины орловцам, пострадавшим от несчастного случая на производстве, вручило орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Всего на новые автомобили ведомство потратило более 3,2 миллионов рублей.

Как отметил управляющим орловским фондом Олег Ревякин, все вручаемые машины «Лада Granta» оборудованы конкретно под каждого получателя с учетом особенностей его здоровья и физических возможностей. Благодаря такому виду господдержки большая часть пострадавших ведет активный образ жизни, некоторые и вовсе возвращаются к труду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На кассе в торговом центре Орла задержали мужчину в уголовном розыске
В центре Орла 3 августа ограничат парковку и движение транспорта
Двое 28-летних воришек обокрали дачные дома в Ливнах
В Орле четыре автобуса на время изменят свои маршруты
На день ВДВ в Орле запретят парковку
В Орловской области представлен итоговый список кандидатов в депутаты Госдумы
Названа сумма, в которую обойдется концерт «Братьев Грим» на день города Орла
В День города жители Орла смогут бесплатно побывать в музеях
После застолья орловчанка осталась без ноутбука
Маленьких орловцев ждет «Африканское сафари»
За ВДВ: 2 августа в Орле состоится праздник
В Орле СК начал проверку после выхода на федеральном канале сюжета об обманутых дольщиках
В Орловской области начальница почты воровала продукты питания и бытовые средства
«Мгновения памяти»: в Орле откроется фотовыставка Геннадия Богатова
Газель и иномарку протаранила отечественная легковушка в орловском послеке
В Орле в съемной квартире у мужчины нашли амфетамин