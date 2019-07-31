СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-31T14:58:45+03:00

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Пострадавшим на производстве орловцам вручили ключи от новых автомобилей. Обладателями «Лады Гранта» стали семеро жителей Орловской области.

Одним из таких счастливцев стал Вячеслав Клименко, который трудился на Севере. Комфортный автомобиль укомплектовали всем необходимым специально под его физические возможности.

- Автомобиль выглядит достойно, удобный, в нём имеется всё, что надо водителю. Будет мне хорошим помощником, особенно для поездок всей семьей на дачу и за город, - поделился владелец нового авто.

Фото пресс-службы Орловского регионального отделения ФСС РФ

Машины орловцам, пострадавшим от несчастного случая на производстве, вручило орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Всего на новые автомобили ведомство потратило более 3,2 миллионов рублей.

Как отметил управляющим орловским фондом Олег Ревякин, все вручаемые машины «Лада Granta» оборудованы конкретно под каждого получателя с учетом особенностей его здоровья и физических возможностей. Благодаря такому виду господдержки большая часть пострадавших ведет активный образ жизни, некоторые и вовсе возвращаются к труду.

ИСТОЧНИК KP.RU