СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-31T14:30:03+03:00

В Орле четыре автобуса на время изменят свои маршруты Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Изменить размер текста: A A

В Орле четыре автобуса на время изменят свои маршруты. Следовать в обход общественный транспорт будет ввиду ремонта газопроводов. Речь идет об автобусах №1 «Станция Лужки — улица Часовая», № 22 «Школа № 50 — станция Лужки», № 39 «Микрорайон Ботаника — Госуниверситет УНПК», № 59 «Станция Лужки — микрорайон Зареченский».

Ограничения будут действовать на время капитального ремонта газопроводов среднего и низкого давления на улице Гагарина на участке от улицы 1-й Посадской до переулка Воскресенского и на переулке Воскресенском на участке от Комсомольской улицы до улицы Гагарина. Движение указанных автобусов в направлении улицы 1-й Посадской будет осуществляться через улицу Розы Люксембург с 1 августа по 30 сентября.

- Автомобилям объезд также рекомендовано осуществлять по улицам Комсомольской, Розы Люксембург и Черкасской, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU