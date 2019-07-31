2019-07-31T14:30:03+03:00
Общество

В Орле четыре автобуса на время изменят свои маршруты

Следовать в обход общественный транспорт будет ввиду ремонта газопроводов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле четыре автобуса на время изменят свои маршрутыВ Орле четыре автобуса на время изменят свои маршрутыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

В Орле четыре автобуса на время изменят свои маршруты. Следовать в обход общественный транспорт будет ввиду ремонта газопроводов. Речь идет об автобусах №1 «Станция Лужки — улица Часовая», № 22 «Школа № 50 — станция Лужки», № 39 «Микрорайон Ботаника — Госуниверситет УНПК», № 59 «Станция Лужки — микрорайон Зареченский».

Ограничения будут действовать на время капитального ремонта газопроводов среднего и низкого давления на улице Гагарина на участке от улицы 1-й Посадской до переулка Воскресенского и на переулке Воскресенском на участке от Комсомольской улицы до улицы Гагарина. Движение указанных автобусов в направлении улицы 1-й Посадской будет осуществляться через улицу Розы Люксембург с 1 августа по 30 сентября.

- Автомобилям объезд также рекомендовано осуществлять по улицам Комсомольской, Розы Люксембург и Черкасской, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На кассе в торговом центре Орла задержали мужчину в уголовном розыске
В центре Орла 3 августа ограничат парковку и движение транспорта
Двое 28-летних воришек обокрали дачные дома в Ливнах
Пострадавшим на производстве орловцам вручили ключи от новых автомобилей
На день ВДВ в Орле запретят парковку
В Орловской области представлен итоговый список кандидатов в депутаты Госдумы
Названа сумма, в которую обойдется концерт «Братьев Грим» на день города Орла
В День города жители Орла смогут бесплатно побывать в музеях
После застолья орловчанка осталась без ноутбука
Маленьких орловцев ждет «Африканское сафари»
За ВДВ: 2 августа в Орле состоится праздник
В Орле СК начал проверку после выхода на федеральном канале сюжета об обманутых дольщиках
В Орловской области начальница почты воровала продукты питания и бытовые средства
«Мгновения памяти»: в Орле откроется фотовыставка Геннадия Богатова
Газель и иномарку протаранила отечественная легковушка в орловском послеке
В Орле в съемной квартире у мужчины нашли амфетамин