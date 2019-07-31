На день ВДВ в Орле запретят парковку
Публикуем список адресов
День ВДВ Орел отпразднует 2 августаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В пятницу, 2 августа, в Орле состоится празднование дня воздушно-десантных войск. В городе пройдет ряд массовых мероприятий, посвященных дате, поэтому жителям придется принять некоторые ограничения: на некоторых участках запретят стоянку.
Как сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла, с 6.00 до 12.00 стоянка будет запрещена на Наугорском шоссе у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов.
С 6.00 до 14.00 — на площадке между памятником Лескову и сквером Маяковского.
С 6.00 до 16.30 — на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина.
О том, как пройдет праздник, читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU