2019-07-31T13:50:03+03:00
Общество

На день ВДВ в Орле запретят парковку

Публикуем список адресов
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
День ВДВ Орел отпразднует 2 августаДень ВДВ Орел отпразднует 2 августаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В пятницу, 2 августа, в Орле состоится празднование дня воздушно-десантных войск. В городе пройдет ряд массовых мероприятий, посвященных дате, поэтому жителям придется принять некоторые ограничения: на некоторых участках запретят стоянку.

Как сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла, с 6.00 до 12.00 стоянка будет запрещена на Наугорском шоссе у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов.

С 6.00 до 14.00 — на площадке между памятником Лескову и сквером Маяковского.

С 6.00 до 16.30 — на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина.

О том, как пройдет праздник, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На кассе в торговом центре Орла задержали мужчину в уголовном розыске
В центре Орла 3 августа ограничат парковку и движение транспорта
Двое 28-летних воришек обокрали дачные дома в Ливнах
Пострадавшим на производстве орловцам вручили ключи от новых автомобилей
В Орле четыре автобуса на время изменят свои маршруты
В Орловской области представлен итоговый список кандидатов в депутаты Госдумы
Названа сумма, в которую обойдется концерт «Братьев Грим» на день города Орла
В День города жители Орла смогут бесплатно побывать в музеях
После застолья орловчанка осталась без ноутбука
Маленьких орловцев ждет «Африканское сафари»
За ВДВ: 2 августа в Орле состоится праздник
В Орле СК начал проверку после выхода на федеральном канале сюжета об обманутых дольщиках
В Орловской области начальница почты воровала продукты питания и бытовые средства
«Мгновения памяти»: в Орле откроется фотовыставка Геннадия Богатова
Газель и иномарку протаранила отечественная легковушка в орловском послеке
В Орле в съемной квартире у мужчины нашли амфетамин