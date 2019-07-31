2019-07-31T13:27:14+03:00
Звезды

Названа сумма, в которую обойдется концерт «Братьев Грим» на день города Орла

Группа споет на площади Ленина 5 августа
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: официальный сайт группы grimrock.ruФото: официальный сайт группы grimrock.ru
Изменить размер текста:

Стала известна сумма, в которую обойдется приезд группы «Братья Грим» в Орел на день города. На сайте госзакупок стартовал электронный аукцион на организацию выступления этой музыкальной команды.

Согласно документации аукциона, обойдется приезд группы больше чем в полмиллиона рублей, а именно в 567 тысяч. В эту сумму войдут организационные моменты и само выступление. Заказчиком выступает парк культуры и отдыха.

Ориентировочно, исполнители хита нулевых «Хлопай ресницами и взлетай» начнут концерт на главной городской площади в 20 часов 40 минут.

Полную афишу мероприятий к дню города ищите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На кассе в торговом центре Орла задержали мужчину в уголовном розыске
В центре Орла 3 августа ограничат парковку и движение транспорта
Двое 28-летних воришек обокрали дачные дома в Ливнах
Пострадавшим на производстве орловцам вручили ключи от новых автомобилей
В Орле четыре автобуса на время изменят свои маршруты
На день ВДВ в Орле запретят парковку
В Орловской области представлен итоговый список кандидатов в депутаты Госдумы
В День города жители Орла смогут бесплатно побывать в музеях
После застолья орловчанка осталась без ноутбука
Маленьких орловцев ждет «Африканское сафари»
За ВДВ: 2 августа в Орле состоится праздник
В Орле СК начал проверку после выхода на федеральном канале сюжета об обманутых дольщиках
В Орловской области начальница почты воровала продукты питания и бытовые средства
«Мгновения памяти»: в Орле откроется фотовыставка Геннадия Богатова
Газель и иномарку протаранила отечественная легковушка в орловском послеке
В Орле в съемной квартире у мужчины нашли амфетамин