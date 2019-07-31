Названа сумма, в которую обойдется концерт «Братьев Грим» на день города Орла

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-31T13:27:14+03:00

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Стала известна сумма, в которую обойдется приезд группы «Братья Грим» в Орел на день города. На сайте госзакупок стартовал электронный аукцион на организацию выступления этой музыкальной команды.

Согласно документации аукциона, обойдется приезд группы больше чем в полмиллиона рублей, а именно в 567 тысяч. В эту сумму войдут организационные моменты и само выступление. Заказчиком выступает парк культуры и отдыха.

Ориентировочно, исполнители хита нулевых «Хлопай ресницами и взлетай» начнут концерт на главной городской площади в 20 часов 40 минут.

Полную афишу мероприятий к дню города ищите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU