Названа сумма, в которую обойдется концерт «Братьев Грим» на день города Орла
Группа споет на площади Ленина 5 августа
Фото: официальный сайт группы grimrock.ru
Изменить размер текста:
Стала известна сумма, в которую обойдется приезд группы «Братья Грим» в Орел на день города. На сайте госзакупок стартовал электронный аукцион на организацию выступления этой музыкальной команды.
Согласно документации аукциона, обойдется приезд группы больше чем в полмиллиона рублей, а именно в 567 тысяч. В эту сумму войдут организационные моменты и само выступление. Заказчиком выступает парк культуры и отдыха.
Ориентировочно, исполнители хита нулевых «Хлопай ресницами и взлетай» начнут концерт на главной городской площади в 20 часов 40 минут.
Полную афишу мероприятий к дню города ищите здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU