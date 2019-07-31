После застолья орловчанка осталась без ноутбука

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-31T12:42:50+03:00

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После застолья жительница Мценского района осталась без ноутбука. Полицейским женщина рассказала, что кто-то проник в ее частный дом через окно, пока она была на посменной работе. Также она пояснила, что незадолго в ее жилище собиралась компания. Вместе со знакомыми они распивали алкоголь.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате стражам порядка удалось установить 21-летнего молодого человека, укравшего гаджет. Он отдыхал в компании вместе с хозяйкой дома. Когда все разошлись, парень вернулся и забрал с собой ноутбук со всеми документами и упаковкой, чтобы затем продать его.

- Похищенное имущество полицейские изъяли. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU