Маленьких орловцев ждет «Африканское сафари»
На праздник в выходные приглашает Вятский Посад
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Духовно-православный центр Вятский Посад приглашает маленьких орловцев и их родителей на праздник. Юных гостей ждет «Африканское сафари».
В игровую программу войдут творческие конкурсы, познавательные викторины, подвижные игры, танцевальный флешмоб. Вход для всех желающих провести время весело и интересно будет свободным.
КОГДА, ГДЕ?
4 августа, 12.00
п. Вятский Посад, ул. Южная 1а, летняя сцена
(6+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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