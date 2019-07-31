2019-07-31T12:24:03+03:00
Звезды

Маленьких орловцев ждет «Африканское сафари»

На праздник в выходные приглашает Вятский Посад
Ольга СУПОНЕВА
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Духовно-православный центр Вятский Посад приглашает маленьких орловцев и их родителей на праздник. Юных гостей ждет «Африканское сафари».

В игровую программу войдут творческие конкурсы, познавательные викторины, подвижные игры, танцевальный флешмоб. Вход для всех желающих провести время весело и интересно будет свободным.

КОГДА, ГДЕ?

4 августа, 12.00

п. Вятский Посад, ул. Южная 1а, летняя сцена

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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