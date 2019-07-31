2019-07-31T11:35:45+03:00
Общество

За ВДВ: 2 августа в Орле состоится праздник

В День воздушно-десантных войск состоится митинг, автопробег и показательные выступления
Ольга СУПОНЕВА
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За ВДВ!За ВДВ!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В грядущую пятницу Орел вместе со всей Россией отметит день воздушно-десантных войск. В праздничную дату, 2 августа, в городе состоится митинг, автопробег и показательные выступления центра «Десантник».

Начнутся празднования с митинга – он состоится в 10.00 у памятника жертв локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе. Присутствующие почтут память погибших минутой молчания, возложат цветы. Здесь же состоятся показательные выступления.

- По завершении мероприятия воспитанники центра «Десантник», военнослужащие и ветераны ВДВ устроят автопробег к следующей памятной точке — скверу Героев-десантников (ул. Машкарина, 1). Здесь, у часовни Александра Невского, в 12.00 также состоится митинг. Часовня была открыта в память о солдатах 201-й воздушно-десантной бригады, которые приняли неравный бой с наступавшими на Орел фашистскими захватчиками 3 октября 1941 года, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Колонна приедет в центр города, по улице Легина промаршируют участники автопробега. Конечная точка маршрута – площадь Ленина. В 14.00 тут начнутся спортивные мероприятия и конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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