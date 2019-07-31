2019-07-31T11:05:23+03:00
Происшествия

В Орле СК начал проверку после выхода на федеральном канале сюжета об обманутых дольщиках

Многодетная семья с ребенком-инвалидом никак не может дождаться сдачи жилья
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Следственные органы начали проверку после выхода на федеральном канале НТВ сюжета об обманутых в Орле дольщиках. На всю страну журналисты рассказали, как многодетная семья с ребенком-инвалидом никак не может дождаться сдачи жилья.

Родители тяжелобольного ребенка с трудом находят деньги для покупки дорогостоящих лекарств. А из-за неработающего в доме лифта мама с трудом выводит мальчика на улицу. Семья оплачивает ипотеку по договору о долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Но до сегодняшнего дня квартиру в собственность людям так и не передали.

- Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения детей-инвалидов лекарственными средствами, их доступа к объектам социальной инфраструктуры, а также осуществления государственного строительного надзора за строительством ООО «Компания Стройсервис» многоквартирного жилого дома и принятия мер к завершению строительства, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. За ходом проверки лично следит руководитель следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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