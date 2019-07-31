«Мгновения памяти»: в Орле откроется фотовыставка Геннадия Богатова

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-31T10:37:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле откроется выставка фотохудожника Геннадия Богатова «Мгновения памяти», организованная в рамках проекта «Фотолетопись родного края». В экспозиции будут представлены около 50 работ автора.

- Фотографии созданы в разные периоды времени, начиная с 70-х годов, заканчивая 2000-ми. Работы выполнены в жанрах портретов жителей, пейзажей, событийных, документальных и репортажных фотографий. Все представленные фотографии проявлены и напечатаны самим автором, - рассказали «КП» организаторы выставки.

Экспозицию орловцы смогут посетить со 2 августа в областном выставочном центре по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 33.

Официальное открытие состоится в 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU