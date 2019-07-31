Газель и иномарку протаранила отечественная легковушка в орловском послеке
Есть пострадавший
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Газель и иномарку протаранила отечественная легковушка в орловской глубинке. Авария случилась во вторник днем, 30 июля, в поселке Колпна. На улице Торговой в районе дома № 9 «ВАЗ 21150» въехал в «ГАЗ-274711», затем столкнулся с припаркованным «Шевроле Lanos».
- В результате ДТП водитель газели получил травмы, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых три человека получили травмы. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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