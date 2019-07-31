СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-31T09:54:10+03:00

В Орле в съемной квартире у мужчины нашли амфетамин Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Изменить размер текста: A A

В Орле в съемной квартире у мужчины нашли наркотики. Жилище сотрудники полиции обыскали у жителя, в который уже привлекался к ответственности за хранение запрещенных веществ.

- Находки изъяли и направили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр. По заключению изъятое оказалось мефедроном и амфетамином весом 98,72 грамма и 46,68 грамма соответственно, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Сейчас он находится под стражей. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU