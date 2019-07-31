СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-31T08:59:37+03:00

Год в тюрьме проведет житель Орла за вождение в нетрезвом виде Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Пьяным за рулем мужчина попадался инспекторам несколько раз

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Год в тюрьме проведет житель Орла за вождение в нетрезвом виде. Пьяным за рулем мужчина попадался инспекторам несколько раз.

- Установлено, что орловец, будучи ранее судимым за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Как уточнили в ведомстве, суд признал мужчину виновным. По совокупности приговоров ему назначили наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. При этом житель Орла будет лишен водительских прав на срок 3 года. Пока приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU