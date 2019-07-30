В Орле на кольцевой развязке перевернулся "Матиз"

СЕГОДНЯ 18:10 2019-07-30T18:10:28+03:00

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С Орле на кольце по улице Раздольной опрокинулась малолитражка "Деу Матиз". К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

Случилось ДТП примерно в половине второго часа дня. Как сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, автоледи за рулем "Деу" не уступила дорогу "Тойоте", которая имела преимущество. Машины столкнулись. Малолитражка от удара опрокинулась.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU