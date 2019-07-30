В Орле общественный транспорт будет ходить до полуночи 5 августа

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-30T16:16:11+03:00

После концерта домой можно будет уехать на маршрутке, как сообщили в администрации города Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле на день города общественный транспорт будет ходить до полуночи. Это позволит орловцам добраться домой поздним вечером – после завершения праздничных мероприятий.

О том, что уехать на маршрутке 5 августа можно будет вплоть до 12 часов ночи, сообщил Евгений Гришин на сегодняшней рабочей планерке в мэрии. Заместитель главы городской администрации по хозяйству и транспорту отметил также, что будет увеличено и количество подвижного состава, а также сокращены интервалы между движением.

Напомним, свой 453-й день рождения Орел встретит в следующий понедельник. Полную афишу праздничных мероприятий можно увидеть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU