2019-07-30T16:08:36+03:00
Общество

С орловских прилавков сняли больше 200 килограммов сомнительных овощей и фруктов

За превышение нитратов и отсутствие документов о безопасности продавцов оштрафовали
Ольга СУПОНЕВА
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Проверку дарам сада и огорода устроили специалисты РоспотребнадзораПроверку дарам сада и огорода устроили специалисты РоспотребнадзораФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области больше 200 килограммов сомнительных фруктов и овощей сняли с реализации. Недобросовестных продавцов наказали рублем за торговлю потенциально опасными продуктами.

Проверку дарам сада и огорода устроили специалисты Роспотребнадзора. Всего за второй квартал текущего года они исследовали больше трехсот проб овощей и фруктов. В некоторых из них оказалось превышено содержание нитратов, другие реализовывались без необходимой сопроводительной документации.

- Из оборота изъято 230 кг плодоовощной продукции. За выявленные нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 56,5 тысяч рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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